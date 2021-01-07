"بينهم محور 30 يونيو".. إغلاق 5 طرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة

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أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، محور 30 يونيو للقادم والمتجة إلى محافظتي الإسماعيلية والسويس أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية كثيفة.



كما أغلقت طريق الإسكندرية الصحراوي، محور الضبعة، وطريق دمياط المتجه إلى بورسعيد، وطريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة.



وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.