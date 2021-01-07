بنى سويف ضيفا على الفيوم في ملعب الأسيوطي بالقسم الثاني

الخميس 07/يناير/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
يحل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى في الثانية والنصف من عصر السبت ضيفا على فريق الفيوم بالمباراة التى تقام على ملعب الآسيوطى سبورت بمنافسات الاسبوع الثامن بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وانهى الفريق السويفي استعداداته القوية للمواجهة الهامة التى تشهد اهتمام الجهاز الفنى للفريق وجماهير الفريق وذلك لمواصلة الانتصارات وتقديم مستوى مميز .

وخاض الفريق السويفى تدريبا بملعب المباراة بمنتجع الآسيوطى سبورت ، ويأمل محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف وجهازه المعاون فى حصد الثلاث نقاط للتقدم بجدول الترتيب .

ويغيب عن صفوف الفريق كريم اشرف مهاجم الفريق لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به بمباراة قنا الأخيرة .

وأظهرت المسحة الطبية التى أجريت للفريق سلبية جميع المسحات .

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مدير فنيا وسيد عامر مدربا وعبد الله امين وأحمد السادات مدربين ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى واحمد ماهر وطه حسين ومحمد صلاح وعلى جاد جهاز إدارى وأحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي .

ويحتل بنى سويف المركز الثامن برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الفيوم المركز الرابع برصيد 14 نقطة .

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