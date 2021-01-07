تامر أمين معلقًا على أحداث الشغب في واشنطن: "أمريكا شيكا بيكا" (فيديو)

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علق الإعلامي تامر أمين، على أحداث الشغب والفوضى واقتحام مقر الكونجرس الأمريكي، قائلًا "أمريكا شيكا بيكا في الفوضى".



وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الخميس: "سبحان مغير الأحوال، اللي يشوف الأحداث اللي بتحصل في أمريكا دلوقتي يضرب كف في كف وبقاء الحال من المحال".



وأضاف "أمريكا شيكا بيكا الحلم بقت شيكا بيكا في الفوضى، واحة الحرية وأيقونة الديمقراطية يحصل فيها هذه الأحداث السياسية الصعبة بسبب الانتخابات".



وتابع "الرئيس الأمريكي الحالي يتهم الانتخابات الأمريكية والمجمع الانتخابي بالتزوير ويدعو أنصاره وينزل معاهم امبارح ويحصل حدث لم نشهده بسبب الشغب والفوضى والمظاهرات التي حدثت".



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قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتِل إن لهجة الرئيس دونالد ترامب في الاعتراض على خسارته انتخابات الرئاسة كانت سببا مباشرا للعنف "المروع" الذي وقع عند مبنى الكونغرس الأمريكي.



وأضافت الوزير لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن الأحداث كانت "مروعة بصورة تعجز الكلمات عن وصفها" وأن ترامب لم يمنع تصعيد العنف فحسب، بل أججه.



وقالت الوزيرة: "أدت تصريحاته بشكل مباشر إلى العنف.. وحتى هذه اللحظة لم يندد بذلك العنف، وهذا خطأ تماما".



وتابعت لوسائل الإعلام: "يتعين عليه أن يندد تماما بكل ما حدث.. لقد أدلى بتصريح أمس ولم يفعل شيئا يُذكر لتهدئة الموقف.. عبارات الاستفزاز خاطئة تماما".



ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المشاهد التي وقعت في واشنطن بأنها "مشينة".



وتمثل تصريحات جونسون وباتل تحولا شديدا في لهجة حكومة بريطانيا، حليفة الولايات المتحدة المقربة، إزاء ترامب. وكان جونسون ووزراؤه يسعون دائما من قبل لتجنب انتقاد الرئيس الأمريكي.



وقالت باتل إن الولايات المتحدة "منارة للديمقراطية" وإن "من الضرورة البالغة أن يحدث انتقال للسلطة لإدارة بايدن".



وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، أمس الأربعاء، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.



وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال المنصة التي سيعلن من خلالها رسميا تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.