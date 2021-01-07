بالأسود هند صبري تتألق فى أحدث جلسة تصويرية

الخميس 07/يناير/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة هند صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت هند صبري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة سوادء جذابة، حيث ظهرت بجاكت أسود جلد، واعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن هند صبري تستعد لفيلمها الجديد "كيرة والإنس"، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبى وأحمد مالك وأمينة خليل وروبى وياسمين رئيس وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهدى المفتى وسلمى أبو ضيف، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.


على صعيد آخر آخر آخر أعمال الفنانة هند صبري الدرامية مسلسل "حلاوة الدنيا "مع الفنان ظافر العابدين، والذى كان يجسد معاناة مرضى السرطان.

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