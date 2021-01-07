بعد تعيينها في مجلس النواب.. آية مدني: "ربنا يقدرني وأكون قدر المسئولية"

الخميس 07/يناير/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت آية مدني، عضو مجلس نواب بالتعيين، إنها سعيد بتعيينها بمجلس النواب، مضيفة: "تعبت كتير الفترة اللي فاتت ولم أكن انتظر مقابل.. ربنا يقدرني وأكون قدر المسئولية".

وأشارت "آية"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى انها تشعر بالقلق والفرحة في آن واحد، لافتة إلى أن ثقة الدولة فيها واختيارها لتعيينها بالبرلمان نوع من الثقة فيها، وستعمل على أن تكون على قدر هذه المسئولية.

وأوضحت أنها ستهتم بالرياضة في المدارس، ورفع مستواها، مضيفة: "هحاول احل المشاكل اللي بتواجه الرياضيين".

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