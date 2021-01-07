أسعار الذهب تواصل الارتفاع في نهاية التعاملات

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في نهاية التعاملات اليوم الخميس، مع آمال التحفيز، والتطورات السياسية.





وتعافت أسعار المعدن من الخسائر القوية التي سجلتها بالأمس، بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.





ويعزز فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ آمال المزيد من التحفيز، بعد تفوق الديمقراطيين بالانتخابات الإعادة في ولاية "جورجيا".





فيما أكد الكونجرس الأمريكي فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد أن تأخر التصديق لساعات عقب اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى "الكابيتول".





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعكس التوقعات، كما هبط النشاط الخدمي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.





في حين ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 8 بالمائة لأعلى مستوى منذ 2006.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.3 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1913.60 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1915.2 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 89.80.