طنطا يستضيف منتخب السويس في قمة مباريات الجولة السابعة بالقسم الثاني

الخميس 07/يناير/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
حسام صديق
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا نظيره منتخب السويس في الثانية والنصف من عصر الجمعة، في الجولة السابعة من مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.

وأعلن رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا عن قائمة الفريق لخوض اللقاء وتشمل كلاً من :
حراسة المرمى: محمد فتحي، إبراهيم الجرايحي، محمد موسى
خط الدفاع: محمد عوض، سليمان عبد ربه، محمد حسام، شهاب فتحي، عبد الرؤوف زيكو، محمد كامل، ساهر عبد المنعم
خط الوسط: حسام غالي، عصام عادل، أحمد الشافعي، إبراهيم عكوكو، محمد ماجد أونوش، السيد أبو أمنه، محمود صلاح، أسامة النجار، محمود كرم
خط الهجوم: محمد جوده، كريم أسامه، سعيد حسن.

ويغيب عن فريق طنطا، عبد الرحمن الدح، أحمد رينجو، محمد الشاذلي، محمد أسامة للإصابة.

ويدخل أبناء السيد البدوي تلك المباراة وهم في المركز الـ 14 برصيد 6 نقاط، وله مباراة مؤجلة أمام فريق الزرقا يتم تحديدها لاحقاً، أما فريق منتخب السويس فيدخل المباراة وهو في المركز الـ 5 برصيد 11 نقطة.

أخبار تهمك

في وجود الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والفرق المتأهلة

منذ ساعة

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجمه

منذ ساعة و نصف

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 5 ساعات

ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

منذ ساعتين

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ نصف ساعة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

جماهير ليفربول تواصل الإنقلاب على صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

08:57 م

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى