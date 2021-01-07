طنطا يستضيف منتخب السويس في قمة مباريات الجولة السابعة بالقسم الثاني



وأعلن رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا عن قائمة الفريق لخوض اللقاء وتشمل كلاً من :

حراسة المرمى: محمد فتحي، إبراهيم الجرايحي، محمد موسى

خط الدفاع: محمد عوض، سليمان عبد ربه، محمد حسام، شهاب فتحي، عبد الرؤوف زيكو، محمد كامل، ساهر عبد المنعم

خط الوسط: حسام غالي، عصام عادل، أحمد الشافعي، إبراهيم عكوكو، محمد ماجد أونوش، السيد أبو أمنه، محمود صلاح، أسامة النجار، محمود كرم

خط الهجوم: محمد جوده، كريم أسامه، سعيد حسن.



ويغيب عن فريق طنطا، عبد الرحمن الدح، أحمد رينجو، محمد الشاذلي، محمد أسامة للإصابة.



ويدخل أبناء السيد البدوي تلك المباراة وهم في المركز الـ 14 برصيد 6 نقاط، وله مباراة مؤجلة أمام فريق الزرقا يتم تحديدها لاحقاً، أما فريق منتخب السويس فيدخل المباراة وهو في المركز الـ 5 برصيد 11 نقطة.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا نظيره منتخب السويس في الثانية والنصف من عصر الجمعة، في الجولة السابعة من مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.