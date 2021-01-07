دكرنس يستضيف فاركو فى قمة مرتقبة بالقسم الثانى



تقابل الفريقان بالموسم الماضى حيث حسم التعادل المواجهتان بعدما تعادل الفريقين سلبيا بستاد المكس ثم تعادلا أيضا بمباراة ستاد حمدينو عبدالجليل بالدور الثانى بهدفين لمثلهما.



وأنهى الفريقان الموسم الماضى ضمن ثلاثة المقدمة حيث إحتل فاركو المركز الثانى فيما جاء دكرنس ثالثا مع نهاية الموسم الماضى.

دكـرنـس

دكرنس يدخل لقاء البيت فى أولى مبارياته تحت القيادة الفنية للجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة سعد فاروق والذى تولى قيادة الفريق عقب رحيل مصطفى عبده عن قيادة الفريق.



ويسعى فاروق للفوز باللقاء وحصد نقاطه الثلاث لتكون هى خير البداية لمشواره مع الفريق حيث أن الفوز قد يرتقى بدكرمس للتواجد وسط فرق المقدمة وتقليص الفارق مع أصحاب الصدارة فى حال تعثر أحدهم أو جميعهم خلال المباريات التى تقام بنفس الوقت.



وحقق دكرنس الفوز على الرجاء خارج أرضه فى مباراة الجولة الماضية والتى كانت أخر لقاءات دكرنس تحت قيادة مصطفى عبده.

وتعرض دكرنس لهزيمة وحيدة هذا الموسم وكانت على أرضه وأمام جماهيره ضد فريق سبورتنج السكندرى بينما حقق الفوز فى مباراتين و التعادل فى ثلاث مباريات.

فـــاركـــو

فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى يسعى لتجاوز عقبة دكرنس بعدما تولى قيادة الفريق قبل جولتين عقب رحيل أحمد عاشور عن قيادة الفريق.



المباراة قد تكون هى الفرصة الأخيرة لعودة فاركو للمنافسة بعد سلسلة من النتائج الغير جيدة منذ بداية الموسم وهى التى دفعت إدارة النادى لتغيير الجهاز الفنى للفريق حيث حقق فاركو الفوز فى لقاء وحيد والتعادل فى مباراتين وتعرض لثلاث هزائم منذ بداية الموسم.



ترتيب المجموعة الثالثة





1- أبو قير 14 نقطة

2- الأوليمبى 12 نقطة

3- حرس الحدود 11 نقطة

4- بلدية المحلة 10 نقاط

5- دكرنس 9 نقاط

6- سبورتنج 8 نقاط

7- المنصورة 8 نقاط

8-المالية 7 نقاط

9- كفر الشيخ 7 نقاط

10- الجزيرة 6 نقاط

11- دمنهور 6 نقاط

12- فاركو 5 نقاط

13- بنى عبيد 5 نقاط

14- بيلا 5 نقاط

15- الرجاء 3 نقاط

16- الحمام 3 نقاط

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الجمعة منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى لكرة القدم .حيث يستضيف دكرنس صاحب المركز الخامس برصيد ٩ نقاط ضيفه فاركو صاحب المركز الثانى عشر برصيد ٥ نقاط.