نادين نسيب تخطف الأنظار عبر "إنستجرام" وتحذر جمهورها من فيرس كورونا

كوفيد صار كتير كتير بلبنان ووين ما كان انتبهوا على حالكم وخدوا احتياطاتكم كرمالكم وكرمال غيركم 🙏🏻 وسلامتكم".









يذكر أن نادين بدأت تتعافى من تداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب لها بخدوش في الوجه عدا عن الأضرار المادية في المنزل ما اضطرها للسفر لإجراء عملية لتطبيب جروحها.





نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيها.وظهرت "نسيب"، وهي ترتدي تي شيرت أحمر اللون، معلقه: "