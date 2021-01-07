بارما يعلن إقاله مدربه فابيو ليفيراني

الخميس 07/يناير/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارما الإيطالي إقاله مديره الفني فابيو ليفيراني اليوم الخميس بعد النتائج المخيبة للآمال والتي حققها وإحتلاله المركز الثامن عشر في الكالتشيو.


وكانت الخسارة الأخيرة أمام فريق نادي أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بمثابة رصاصة الرحمة ليخرج النادي في بيان رسمي ويُعلن إعفاءه من منصبه.


تم توجيه الشكر للمدير الفني على الفترة التي قاده فيها وتعتزم الغدارة حالياً لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح قبل فوات الآون.

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