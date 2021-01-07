عاجل.. بايدن: ما حصل أمس استهدف رمز سيادة القانون الأمريكي

الخميس 07/يناير/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
علق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على أحداث الشغب واقتحام مقر الكونجرس الذي شهدته الولايات المتحدة، قائلًا "ما حصل أمس استهدف رمز سيادة القانون الأمريكي".

وقال "بايدن" في كلمته التي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس: "يوم أمس كان أحلك يوم في تاريخ الشعب الأمريكي، الهجوم على الكونجرس كان محاولة لتمزيق الشعب الأمريكي".

وأضاف "لغة ترامب نشبه اللغة التي يستخدمها الديكتاتوريون، وادعاءات ترامب بشأن الانتخابات تخلو من أي أسس قانونية وهدفه تمزيق الشعب الأمريكي".

وتابع "الرئيس ترامب ليس فوق القانون والعدالة تطبق على الجميع، وقام بشن هجوما ضاريا على المؤسسات الديمقراطية، وإدارتي ستعمل لصالح البلاد والولاء الأول سيكون للدستور الأمريكي".

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