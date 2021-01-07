الأعلى للثقافة يناقش "دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصري" عبر برنامج زووم.. الخميس









تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ومقررها المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى؛ ندوة: "دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصري "، وذلك في تمام الثامنة من مساء الخميس الموافق 14يناير الحالي أونلاين.









ويدير الندوة المهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الاعلى للثقافة ويشارك بها كل من:





الدكتور فتحي صالح- أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمؤسس والمدير الشرفي لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي CULTNAT والسفير السابق باليونسكو، والدكتور أحمد الشربيني- أستاذ نظم وشبكات الاتصالات كلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة ياسمين الشاذلي - مركز البحوث الأمريكي ARCE والمشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي بوزارة السياحة والآثار سابقا.









وتتناول الندوة الحد يث حول استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات التحول الرقمي الحديثة فى المساهمة في الحفاظ على التراث المصري ونشر التجارب السابقة والجهود الحالية وكذا التوجهات المستقبلية.









وتقام الندوة من خلال برنامج زووم؛ ويمكن لمن يرغب في حضور الندوة أونلاين والمشاركة بالمناقشات والمداخلات تسجيل الحضور من خلال الرابط التالي:

https://zoom.us/j/97659860583?pwd=ZCtYZzMxbE5TQXQyWXNnWkNlL0tHdz09



