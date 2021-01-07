إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقليوب

الخميس 07/يناير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أصيب عامل وكهربائي برش خرطوش، في مشاجرة بين طرفين بقليوب، بسبب خلافات الجيرة، جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الأسلحة النارية، والاستعلام عن صحة المصابين لسؤالهم.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول: "مصطفى.م.س" 30 عاما، عامل مصاب برش خرطوش بالساقين وكدمة بالرأس، وضبط بحوزته بندقية خرطوش محلي الصنع، وعدد 4 طلقات من ذات العيار، و"أحمد.ع.س" 26 عاما، عاطل، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار.

وطرف ثان "معتز.م.س" 30 عاما، كهربائي، مصاب بكدمات بالرأس واليد اليسرى، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد 2 طلقة من ذات العيار.
وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لسابقة وجود خلافات جيرة بينهم، تجددت اليوم، وتطورت لمشاجرة أحرز خلالها كل منهم الأسلحة النارية المضبوطة حوزتهم، وتعدى كلا منهم على الآخر بالضرب، وأطلق الثالث عيار ناري مما نتج عنه الإصابات المشار إليها.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، واتهم الأول الثالث بإحداث إصابته بالسلاح الناري المضبوط حوزته.

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