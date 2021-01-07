عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

الخميس 07/يناير/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
قرر مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التراجع خطوة للخلف في صراعه مع القلعة البيضاء وذلك بعد تغيبه عن المران خلال الأيام الماضية رغبة منه في الإحتراف.


وكان مصطفى محمد قد حضر يوم أمس لمقر نادي الزمالك لكنه لم يخض التدريبات الجماعية رفقه فريقه حيث تم عقد جلسة مع اللجنة الثلاثية لمناقشة مسأله رحيله.


قبل أن يقرر اللاعب الإنتظام في مران اليوم قبل المباراة التي يستعد لها فريقه يوم السبت القادم ضد فريق نادي طلائع الجيش لحساب لقاءات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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