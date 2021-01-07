مصطفى ثابت: قطر لديها عقدة زعامة من مصر

الخميس 07/يناير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن الدوحة لديها عقدة زعامة من مصر والسعودية وهي مضطرة الآن لتخفيف حدة التوتر مع الرباعي العربي، ولكن الأبواق القطرية الإخوانية التركية ستظل مفتوحة تحت مزاعم حرية الرأي.

وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مواقف القنوات القطرية غير الرسمية ستتغير بشكل نسبي، فهجوم هذه القنوات على السعودية قد يتوقف تمامًا، ولكنه لن يتوقف على مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن فضائية الجزيرة ستشهد تغيرًا جزريًا تجاه الرباعي العربي.

وأضاف أن الإعلام الإخواني يعمل على التشكيك في الرموز الإعلامية للدولة المصرية، والبرامج الكوميدية الإخوانية قائمة على هذا الأمر بصورة واضحة جدًا.

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مصطفى ثابت مصر قطر تركيا الرباعي العربي

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