أمن الدقهلية يضبط 5 متهمين في واقعة تعذيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

الخميس 07/يناير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية من ضبط 5 أشخاص متهمين بالتنمر والسخرية وتعذيب شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا". 

وكانت رصدت المتابعة الأمنية تداول مقاطع فيديو
علي العديد من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيهما مجموعه من الأشخاص يقومون بالتنمر علي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة " معاق ذهنيا ". 

بدأت لواقعة برصد مقطع الفيدية وتداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، علي الفور كلف اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية واللواء مصطفي كمال مدير المباحث بالدقهلية يالتعامب الفوري وفحص الفيديوهات وكشف هوية المتهمين.

وجاء المقطع الأول يظهر فيه المجني عليه موثق بحبل حول رقبته حيث يقومون بسحبه من رقبته وإنزاله من مركبة "توك توك " والمقطع الأخر يظهر فيه المجني عليه موثق بحبل بأحد أعمدة الإنارة " يقومون بالتهكم عليه والسخرية منه بالمقطعين

ومن خلال الفحص أمكن تحديد هوية الشخصي المعتدى عليه " معاق ذهنيا" وتبين انه يدعي" محمد إ"
34" سنه وشهرته بکار، ومقيم بندر دكرنس طرف " كفيلته " وتدعي ماجدة محمد احمد ابراهيم فوده 66 ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان.

كما تم تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المشار إليها سلفا بمقطعي الفيديو وهم كل من محمد المرسي محمود منصور العدل، وشهرته " الصامولي" ۱۹ سنة نقاش، وخالد علاء رمشان عوض ۲۰ سنة عاطل، ومحمد رجب المنصور ابراهيم ۲۱ سنة عاطل. ويقيمون قرية " المحمودية " دائرة مركز شرطة دكرنس

كنا تم ضبط محمد احمد محمود عبد اللطيف س ۲۳ سائق، ومقيم " عزبة الصايغ - التابعة لقرية المحمودية "
دائرة مركز شرطة دكرنس، واشرف العدل أحمد عبده العدل 35 سنة عاطل، ومقيم قرية " المحمودية " دائرة مركز شرطة دكرنس.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والدراجة النارية "توك توك" الخاصة بالمتهم الأول والمستخدمة في مقطع الفيديو الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والعرض علي النيابة العامة.

وكانت سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة الدقهلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد تداول مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يتنمرون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

أخبار تهمك

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

جماهير ليفربول تواصل الإنقلاب على صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 8 ساعات

في وجود الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والفرق المتأهلة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن عقوبة نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 17 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا في الدوري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

منذ ساعة و 18 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

07:01 م

ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

08:00 م

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى