أمن الدقهلية يضبط 5 متهمين في واقعة تعذيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية من ضبط 5 أشخاص متهمين بالتنمر والسخرية وتعذيب شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا".



وكانت رصدت المتابعة الأمنية تداول مقاطع فيديو

علي العديد من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيهما مجموعه من الأشخاص يقومون بالتنمر علي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة " معاق ذهنيا ".



بدأت لواقعة برصد مقطع الفيدية وتداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، علي الفور كلف اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية واللواء مصطفي كمال مدير المباحث بالدقهلية يالتعامب الفوري وفحص الفيديوهات وكشف هوية المتهمين.



وجاء المقطع الأول يظهر فيه المجني عليه موثق بحبل حول رقبته حيث يقومون بسحبه من رقبته وإنزاله من مركبة "توك توك " والمقطع الأخر يظهر فيه المجني عليه موثق بحبل بأحد أعمدة الإنارة " يقومون بالتهكم عليه والسخرية منه بالمقطعين



ومن خلال الفحص أمكن تحديد هوية الشخصي المعتدى عليه " معاق ذهنيا" وتبين انه يدعي" محمد إ"

34" سنه وشهرته بکار، ومقيم بندر دكرنس طرف " كفيلته " وتدعي ماجدة محمد احمد ابراهيم فوده 66 ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان.



كما تم تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المشار إليها سلفا بمقطعي الفيديو وهم كل من محمد المرسي محمود منصور العدل، وشهرته " الصامولي" ۱۹ سنة نقاش، وخالد علاء رمشان عوض ۲۰ سنة عاطل، ومحمد رجب المنصور ابراهيم ۲۱ سنة عاطل. ويقيمون قرية " المحمودية " دائرة مركز شرطة دكرنس



كنا تم ضبط محمد احمد محمود عبد اللطيف س ۲۳ سائق، ومقيم " عزبة الصايغ - التابعة لقرية المحمودية "

دائرة مركز شرطة دكرنس، واشرف العدل أحمد عبده العدل 35 سنة عاطل، ومقيم قرية " المحمودية " دائرة مركز شرطة دكرنس.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والدراجة النارية "توك توك" الخاصة بالمتهم الأول والمستخدمة في مقطع الفيديو الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه.



جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والعرض علي النيابة العامة.



وكانت سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة الدقهلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد تداول مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يتنمرون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.



