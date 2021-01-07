مصطفى ثابت: مؤسسة "مراسلون بلا حدود" مأجورة وتدعم الإرهاب

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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن مؤسسة مراسلون بلا حدود مأجورة، وتدعم دائمًا الجماعات الإرهابية، وهذا الأمر ثابت تاريخيا، مشيرًا إلى أن مؤسسة مراسلون بلا حدود هي عبارة عن جمعية أهلية عادية، وتصدر بعض التقارير التي تشوه الإعلام المصري.



وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن قطر كانت تسيطر على الكثير من الجمعيات الخاصة بحقوق الإنسان في الغرب، ولكن فرنسا خلال الفترة الأخيرة قامت بالتضييق على قطر في تمويل هذه المؤسسات، فلجأت الدوحة لتمويل بعض الصحف والمؤسسات في إسبانيا وبعض الدول الاوربية.



ولفت إلى أن الدولة المصرية تقوم بدور كبير في تحسين حقوق الإنسان، ولا يجب ترك مساحة لابتزاز مصر من خلال هذا الملف.

