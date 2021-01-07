فيها حاجه حلوة.. محل حلويات يهنئ أقباط الغردقة بعيد الميلاد

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فى لفته جميله من إدارة أحد محلات الحلويات الشهيرة بمدينة الغردقة، قامت بتوزيع الشيكولاتة والمخبوزات على الأقباط عقب إنتهاء قداس عيد الميلاد.



تفاجئ شعب كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة، عقب إنتهاء قداس عيد الميلاد المجيد، أمس الأربعاء بوجود عدد من العاملين بأحد محلات بيع الحلويات الشهيرة بالغردقة، خارج الكاتدرائية، مقدمين التهنئة لشعب الكنيسة الأرثوذكسية بالغردقة، وتوزيع الشيكولاتة والمخبوزات على المصابين عقب إنتهاء قداس عيد الميلاد المجيد.



ومن جانبه تقدم نيافة الحبر الجليل الانبا ايلاريون اسقف البحر الاحمر بالشكر لإدارة تلك المحلات التي يمتلكها أحد المسلمين بمدينة الغردقة.



جدير بالذكر احتفل الأقباط الأرثوذكس بمحافظة البحر الأحمر، بعيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، طبقا لتوجيهات وزارة الصحة.



وقام فريق الكشافة بكاتدرائية الانبا شنودة، بتعقيم جميع المواطنين قبل دخول الكاتدرائية، وقياس درجات الحرارة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعى.



كانت شهدت كاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة، إجراءات أمنية واحترازية مشددة، اليوم، تزامنا مع حلول موعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في ظروف استثنائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.



وأعلمت كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة، عن إقامة قداسين في احتفالات عيد الميلاد المجيد لأول مرة هذا العام لمواجهة فيروس كورونا، وأكد مسئولو كاتدرائية الأنباء شنودة بالغردقة منع استقبال الزائرين لأول مرة هذا العام، تطييقا للإجراءات الوقائية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال القمص مينا عزيز، مسؤول العلاقات العامة للكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية، أنه سيتم إقامة قداسين للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد وذلك منعا للتكدس وحفاظا على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة على أن يبدأ القداس الأول في الخامسة مساء والقداس الثاني في التاسعة مساء.



وأكد تطهير وتعقيم الكنيسة بين القداسين والذي سيتم السماح فيها بحضور 25 ٪فقط من النسبة المسموح بها والتشديد على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة على البوابات الإلكترونية ومنع دخول أي مواطن بدون الكمامة وتعقيم وتطهير الأيدي، وتطبيق التباعد الاجتماعي والمسافات البينية بين كل مواطن من متر إلى مترين مع ترك مقعد من مقاعد الجلوس.



وأوضح القمص مينا إلى أن الكنيسة منعت إستقبال القيادات التنفيذسة والشعبية والمواطنين في مقر الكنيسة لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد كالمعتاد وذلك طبقا لقرار الدولة بمنع التجمعات وحفاظا على الصحة العامة كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.

