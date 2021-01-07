مصطفى ثابت: إعلام الجماعة الإرهابية في ورطة شديدة بعد المصالحة

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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن الفترة المقبلة ستشمل تحسين العلاقة ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا، وهذا يأتي في اطار تحقيق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات ما بين الدول تتغير طبقًا لمصالح الدولة، معقبًا: "إعلام الجماعة الإرهابية في ورطة".



وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن إعلام الجماعة الإرهابية في حالة ارتباك شديد جدًا، بعد تحقيق المصالحة مع قطر، خاصة أن الإعلام الإخواني كان يعمل على نشر الأكاذيب، وتغير مواقفهم الآن بعد المصالحة سيؤدي إلى فقدان مصداقيتهم لدى متابعيهم.



وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه ضغوط كبيرة جدًا لإعادة العلاقات مع مصر والسعودية، وهذا يأتي في إطار سعي أمريكا لمحاصرة إيران، وقطع علاقتها بقطر وتركيا.

