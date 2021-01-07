البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة أسهم الموارد الأساسية

الخميس 07/يناير/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
ارتفعت البورصات الأوروبية بختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة أسهم الموارد الأساسية التى صعدت بنحو 2.8 بالمائة، بينما تراجع قطاع السفر والترفيه بنحو 1.2 بالمائة.

حصل بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس على 306 أصواتًا في المجمع الانتخابي، أي 36 صوتًا أكثر من المطلوب لضمان فوز بالرئاسة، بينما حصل ترامب على 232 صوتًا.

وتم تأجيل تأكيد فوز بايدن في الانتخابات من قبل الكونجرس لساعات حيث اقتحم مثيري الشغب الذين يدعمون الرئيس الحالي دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.5 بالمائة إلى 408.4 نقطة، كما زاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 6856.9 نقطة.

فيما صعد "داكس" الألماني بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 13968.2 نقطة، وارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 5669.8 نقطة.

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