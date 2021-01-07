مصطفى ثابت: الإعلام القطري الغير رسمي لن يُغير مواقفه بعد المصالحة

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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن ما حدث في المملكة العربية السعودية ليس مصالحة مع قطر، ولكنه اتفاق، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية يتم قياس مدى التزام قطر بما تم الاتفاق عليه في مدينة العلا السعودية.



وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن البنود التي تم الاتفاق عليها في "العلا" هي انتصار لتأسيس قواعد سياسية محترمة، مشيرًا إلى ان الكويت لعبت دورًا رئيسًا في تحقيق الاتفاق.



ولفت إلى أن الإعلام القطري الرسمي سيتغير بشكل كبير بعد المصالحة، ولكن الإعلام القطري الغير رسمي لن يتغير وسيستمر، لكي يكون أداة ضغط تمارس ضد الدول العربية.

