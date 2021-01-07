في وجود الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والفرق المتأهلة









تترقب جماهير وعشاق الكرة المصرية، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لمشاهدة الفرق المتنافسة في مجموعتي الأهلي والزمالك طرفي نهائي النسخة الماضية.





موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا





قرر مسؤولو الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إقامة قرعة دور المجموعات للنسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021 غدًا الجمعة (8 يناير)، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.





وفي نفس السياق، أعلن الكاف مواعيد جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث جاءت كالتالي:





الجولة الأولى: 12-13 فبراير





الجولة الثانية: 23 فبراير





الجولة الثالثة: 5-6 مارس





الجولة الرابعة: 16 مارس





الجولة الخامسة: 2-3 إبريل





الجولة السادسة: 9-10 إبريل.





وكان الزمالك قد تأهل رسميا لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عقب انسحاب فريق جازيل بطل تشاد من مباراة دور الـ32 لظروف خاصة.





من جانبه تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، لدور المجموعات عقب فوزه على سونيديب بطل النيجر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 بنتيجة 5-0.



