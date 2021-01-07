ورطة في ريال مدريد قبل مواجهة أوساسونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.





وقال تقرير صحيفة" ايه.بي.سي" إن زيدان علم بإصابة هذا الشخص بالعدوى صباح اليوم الخميس ولم يحضر تدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة مضيفه أوساسونا يوم السبت.





وأضاف التقرير أن المدرب الفرنسي خضع لاختبار كوفيد-19 وينتظر النتيجة رغم أن رابطة الدوري الإسباني يجب أن تصدق على عودته للعمل حيث تنص البروتوكولات الصحية على ضرورة عزل الشخص لثلاثة أيام وبعدها يجري فحصا سلبيا قبل العودة إلى المران أو المشاركة في المباريات.



