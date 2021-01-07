الكشف عن قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

الخميس 07/يناير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف

أرسل مسؤولو الأهلي قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر،  خلال الساعات الأخيرة، تمهيدا لمشاركة بكل دوري أبطال أفريقيا في كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية 

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حسم لقب دوري أبطال أفريقيا، الموسم الماضي عقب تغلبه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف ليتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية.

من جانبه كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات تليفزيونية أنه تم إرسال قائمة مبدئية للاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، المشاركين في كأس العالم للأندية وتضم 35 لاعبا.

وأوضح سيد عبد الحفيظ أنه سيتم استبعاد 12 لاعبا من قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المرسلة، بعد 17 يوما من الآن، وبالتحديد يوم 23 يناير الجاري، لأن القائمة النهائية ستتكون من 23 لاعبا.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن الثنائي ناصر ماهر وكريم نيدفيد، سيتم استبعادهما من قائمة الأهلي، المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية كونة بطل دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، وتيجريس المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وأولسان هيونداي الكوري بطل آسيا، وكذلك الدحيل بطل الدروي القطري.

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