مفاجأة في قائمة أعلى اللاعبين قيمة تسويفية في العالم

الخميس 07/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام عالمية عن قائمة أعلى اللاعبين قيمة في العالم، حيث شهدت القائمة العديد من المفاجآت من حيث ترتيب اللاعبين.

وأفاد المركز الدولي للدراسات الرياضيةCIES بأن الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي تصدر قائمة أعلى اللاعبين قيمة بـ165.6 مليون يورو بينما احتل المركز الثاني النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني بقيمة 152.0 مليون يورو.

وأشارت وسائل الإعلام العالمية إلى أن ترنت ألكساندر أرنولد نجم ليفربول الإنجليزي جاء في المركز الثالث بقيمة 151.6 مليون يورو ثم احتل برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الرابع بقيمة 151.1 مليون يورو.

وأكدت وسائل الإعلام العالمية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي جاء في المركز الخامس بقيمة 149.4 مليون يورو وفي المركز السادس جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني بقيمة 148.3 مليون يورو وسابعاً البرتغالي جواو فيليس نجم أتلتيكو مدريد الإسباني بقيمة 141.5 مليون يورو.

وأوضحت وسائل الإعلام العالمية أنه في المركز الثامن جاء ألفونسو دافيز بقيمة 139.2 ميون يورو واحتل المركز التاسع رحيم سترلينج بقيمة 136.9 وفي المركز العاشر كاي هافيرنز بقيمة 136.0 مليون يورو.

وألمحت وسائل الإعلام العالمية أن ليونيل ميسي جاء في المركز الـ97 بقيمة 54 مليون يورو بينما جاء كريستيانو رونالدو في المركز 131 بقيمة 47 مليون يورو وجاء محمد صلاح في المركز الثاني عشر بقيمة 134.0 مليون يورو.

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