استشاري: 99% من أصحاب أمراض السمنة لديهم مشكلة في الشهية (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة نهال حافظ، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لتشخيص سبب السمنة، لوصف النظام الغذائي المناسب لخفض الوزن، مشيرًا إلى أن 99% من أصحاب أمراض السمنة لديهم مشكلة في الشهية، متابعة: "تناول رغيفين في العيش يوميًا كتير، كفاية نصف رغيف، لازم نبطل مشكلة التغميس".

وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الخبز يزيد من الإحساس بالجوع بصورة كبيرة، وعند التوقف عن تناوله يحدث انخفاض في الوزن بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أن تناول ألياف الاناسليوم يزيد من الإحساس بالشبع إلى حد كبير، لافتة إلى أن مريض السمنة الذي لديه مشكلة في حرق الدهون، يتم وصف له مواد معينة تعمل على حرق الدهون من خلال تقليل الخلايا الدهنية.

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