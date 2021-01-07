بطالة الشباب تهدد اقتصاد تركيا (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

عانت تركيا الكثير من الويلات بسبب أردوغان داخليا وخارجيا، وها هي معدلات البطالة تتفاقم بين الشباب الأتراك، وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأمر تعقيدا ، وبات البحث عن عمل أكثر صعوبة.

 

حذر الاقتصاديون من تداعيات طويلة الأجل للفشل في تحسين معدل التوظيف، فمعدل بطالة الشباب في تركيا بلغ 24% في سبتمبر الماضي، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".


ورغم انخفاض معدل البطالة، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة، التي سجلت 12.7% في سبتمبر، انخفاضا من 13.2% في أغسطس، يقول الخبراء إن الأرقام الرئيسية تخفي ارتفاعًا في عدد الأشخاص، فهناك 83 مليونا خرجوا تماما من القوى العاملة، بينما بلغ عدد السكان غير الموجودين بالقوى العاملة31.1 مليونا في سبتمبر، ارتفاعا من 28.7 مليون قبل سنة.

 

ويرى الخبراء أنه من الصعب حساب رقم البطالة الحقيقي، ويطالبون بإصلاحات هيكلية، وتحول حقيقي في الاقتصاد التركي، لكن تلك الإصلاحات هي حل بعيد لشباب يواجه مشكلة قصيرة الأمد.. معالجة بطالة الشباب باتت أحد أكبر التحديات التي تواجه أردوغان.

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