"المنشأت الفندقية" تعلن عن الفنادق المشاركة في مبادرة "شتي في مصر" وأسعارها

أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية مبادرة "شتي في مصر" تشجيعا للسياحة الداخلية بالمدن المصرية، والتى تهدف إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب المقيمين خلال الفترة من 15/1/2021 وحتى 28/2/2021 بسعر موحد على النحو التالي:

من القاهرة أو الإسكندرية إلى مدينة الأقصر 1500 جنيه مصري

من القاهرة إلى أسوان 1800 جنيه مصري

من القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو طابا 1800 جنيه مصري

من القاهرة أو الإسكندرية إلى مرسى علم 2000 جنيه مصري





وفى إطار المبادرة قامت غرفة المنشآت الفندقية بالإعلان عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة من خلال صفحتها على الفيسبوك وعنوانها: Facebook: Egyptian Hotel Association والتي ستطلق من خلالها أسعار تشجيعية للفنادق ليكون الحد الأقصى لسعر الفرد في الغرفة المزدوجة في الليلة (شاملة الضرائب والخدمات)، إقامة كاملة ماعدا فنادق الأقصر وأسوان نصف إقامة ( فطار و عشاء) كما يلى:

أ‌. الفنادق من فئة الثلاث نجوم 300 جنيه مصري

ب‌. الفنادق من فئة الأربع نجوم 600 حنيه مصري

ت‌. الفنادق من فئة الخمس نجوم 750 جنيه مصري





وقد وصل عدد الفنادق المشاركة في المبادرة حتى الآن 110 فندق بالوجهات السياحية المختلفة ومن هذه الفنادق:









البحر الأحمر: ثرى كورنرز صني بيتش – أرابيلا آزور – عرابيا آزور – جيفتون آزور – مارلين إن آزور – فارو آزور – رويال ستار يستش ريزورت – مينا مارك – جولدن بيتش ريزورت – سويس إن (هيلتون الغردقة سابقا) – فندق كونتننتال الغردقة – كورال بيتش – صن رايز أكوا جوى – صنى دايز البلاسيو ريزورت – صنى دايز ميريت فاميلى ريزورت – صنى دايز بالما دي ميريت ريزورت - – صنرايز أكوا جوى ريزورت – رويال لاجونز أكوا بارك – لونج بيتش – هوتيلوكس بيتش – كاريبيان ورلد ريزورت سوما باى – سي جل – أورورا أوريانتال ريزورت – قرية الياسمين – كنج توت بيتش ريزورت – سفينكس أكوا بارك بيتش – ميركيور الغردقة – أولد بالاس ريزورت – بالم رويال سوما باى – ثري كورنرز ريحانا ريزورت الجونة – أمارينا أبو سوما – شمس سفاجا – كاريبيان ورلد ريزورت سفاجا – مينا فيل سفاجا – أولد بالاس ريزورت سهل حشيش –سلطان باى الجونة – بالينا براديس أبو سوما – الأحلام أبوسوما سفاجا – أمارينا أبو سوما سفاجا - جنة سفاجا هورايزون الوادى أكوا بارك العين السخنة.





مرسى علم: ثرى كورنرز فيروز بلازا ريزورت - ثرى كورنرز بيتش ريزورت - ثرى كورنرز هابى لايف - وادى لحمى آزور–- وادى لحمي - بريكا باى ريزورت - هيلتون مرسى علم النوبي - رويال تيوليب – تيوليب - نوفوتيل – الفستون ريزورت – رويال تيوليب – نوفوتيل – مورين.





جنوب سيناء: أمفوراس – كونكورد – اكسبيرنس كيروسيز باركلاند – تروبيتال نعمة باي – تروبيتال وايفز (يتبع تروبيتال نعمة باي) – سييرا – تيرانا أيلاند فيو ريزورت - مارتيم جولي فيل نعمة باي - نوفوتيل – جراند أوازيس – بارسيلو تيران – هيلتون شاركس باي – مارينا شارم – سي بيتش أكوا بارك – شارم هوليداى ريزورت – شارميليون كلوب أكوا بارك – شارميليون سي لايف (جاردنز أكوا بارك) – شارميليون كلوب ريزورت – أكسبيرينس سان جورج – ليدو شارم – سى بيتش أكوا بارك – ريحانة رويال بيتش ريزورت – تمرا بيتش ريزورت – شرم شرم متر فولز – شارم برايد – شارم كليف ريزورت – رويال باراديس – شرم إن أمارين – أورينتال ريفولى – فالكون هيلز هضبة أم السيد – فتلكون هيلز نعمة باى – لابراندا تاور باي ريزورت – تيفولي – بالما دي شارم – نويبع كلاب بنويبع – تيرانا دهب بدهب – تروبيتال دهب أوازيس بدهب.





طابا: موفنبيك طابا









الأقصر: شتايجنبرجر نايل بالاس – شتايجنبرجر اشتي – سونستا سان جورج – ميركيور الكرنك – أبروتي – إيمليو – الكرنك – فيليب.





أسوان: بسمة – أوبليسك.





الفنادق العائمة: تويا – بلو شادو – رويال روبي – نايل روبي – أوبرا – زينة – شاتو لا فاييت – راداميس2





ولدعم المبادرة قامت وزارة السياحة و الآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمنح تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير٢٠٢١.



