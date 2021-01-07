نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفيات العزل بالمحافظة

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أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية للمستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا covid19 بالمحافظة، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وذلك بحضور الدكتورة ابتسام مدير إدارة الحميات بمديريه الصحة.



بدأت ريان الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، حيث جرى المرور الميداني على قسم الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة بقسم الحميات والأطفال والقلب وأماكن الترميم الجارية بالمستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور عبدالحميد نائب مدير المستشفى.



ثم جرى التوجه إلى تفقد مستشفى بنها التعليمي، حيث جرى المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الرعايه المركز والقسم الداخلي، كما جرى الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التأكيد علي الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على الأطقم الطبية بضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية الشديدة خاصة فى قسم الرعاية لانهم هم عصب المنظومة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة أمنية مدير مستشفى بنها التعليمي.



اختتمت ريان جولتها بتفقد مستشفى حميات طوخ، وتم المرور على قسم الرعايه والاسِره الداخلية، وجرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن توفير الأكسجين، مؤكدة على أهمية سرعه تقديم الخدمة الطبية لكافة المرضي على أعلى مستوى.



جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي مدير مستشفى حميات طوخ، وسمير عمر ومصطفى حسانين نائبا رئيس مدينه طوخ.



كما أكدت ريان حرصهـا على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها، وإزالة المعوقات وتوفير الدعم اللازم.