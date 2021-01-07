نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفيات العزل بالمحافظة

الخميس 07/يناير/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية للمستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا covid19 بالمحافظة، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وذلك بحضور الدكتورة ابتسام مدير إدارة الحميات بمديريه الصحة.

بدأت ريان الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، حيث جرى المرور الميداني على قسم الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة بقسم الحميات والأطفال والقلب وأماكن الترميم الجارية بالمستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور عبدالحميد نائب مدير المستشفى.

ثم جرى التوجه إلى تفقد مستشفى بنها التعليمي، حيث جرى المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الرعايه المركز والقسم الداخلي، كما جرى الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التأكيد علي الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على الأطقم الطبية بضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية الشديدة خاصة فى قسم الرعاية لانهم هم عصب المنظومة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة أمنية مدير مستشفى بنها التعليمي.

اختتمت ريان جولتها بتفقد مستشفى حميات طوخ، وتم المرور على قسم الرعايه والاسِره الداخلية، وجرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن توفير الأكسجين، مؤكدة على أهمية سرعه تقديم الخدمة الطبية لكافة المرضي على أعلى مستوى.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي مدير مستشفى حميات طوخ، وسمير عمر ومصطفى حسانين نائبا رئيس مدينه طوخ.

كما أكدت ريان حرصهـا على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها، وإزالة المعوقات وتوفير الدعم اللازم.
نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفيات العزل بالمحافظة
نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفيات العزل بالمحافظة
نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفيات العزل بالمحافظة
نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفيات العزل بالمحافظة
نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفيات العزل بالمحافظة
نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفيات العزل بالمحافظة
نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفيات العزل بالمحافظة
نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفيات العزل بالمحافظة

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا في الدوري

منذ ساعتين

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ ساعتين

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن عقوبة نجم مانشستر يونايتد

منذ نصف ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

منذ 33 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ليس ساسي.. الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير ليفربول تواصل الإنقلاب على صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

08:00 م

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

07:01 م

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى