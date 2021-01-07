استشاري: هذا المشروب يقضي على الكرش في وقت سريع (فيديو)

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قالت الدكتورة نهال حافظ، استشاري التغذية العلاجية، إن القضاء على منطقة الكرش يكون من خلال إعداد مشروب دافئ مكون من قشر الرمان والنعناع وشاي الأخضر مع قطع من الجنزبيل، وشرب هذا المشروب يوميًا 3 مرات يوميًا، والغذاء يجب أن يكون فراخ مشوية او لحمة مع طبق سلطة، والعشاء يكون من خلال تناول الزبادي، والإفطار يكون من خلال تناول هذا المشروب مع ثمرتين فاكهة.

وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تقليل الاكل مرة واحدة يؤدي إلى نوع من الحرمان، وهذا قد يخفض الوزن على المدى القريب، ولكن بعد ذلك يزيد الوزن مرة واحدة، مشددة على ضرورة اتباع أنظمة غذائية مع طبيب، للحفاظ على الصحة العامة والشكل في نفس الوقت.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن السكريات تمامًا أو تناول الشكولاتة لأنها السكريات تؤدي إلى رفع هرمون الأنسولين والاحساس بالجوع مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

