المريخ يستضيف زد وعينه على الفوز

الخميس 07/يناير/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي و نورهان فضل
المريخ يستضيف زد وعينه على الفوز

يحل الفريق الأول للكرة بنادي زد ضيفا على نظيره فريق المريخ البورسعيدي ، ضمن لقاءات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني .

يتطلع للفريق البورسعيدي لحصد الفوز من أجل تعويض التعادل في الجولة الماضية أمام منتخب السويس سلبيا ، ويحتل المريخ المركز السابع برصيد 10 نقاط ، ويقوده فنيا أحمد عبد العزيز .

وقد أحرز المريخ خلال 7 جولات ، 5 أهداف سجلهم : محمود أجوجو " 3 أهداف " ، و عبد الله ناصر " هدفين " .

أما فريق زد فيتطلع هو الأخر لحصد الفوز لتعويض الهزيمة في الجولة الماضية أمام بتروجيت بثنائية ، وقد خاض زد 7 مباريات حقق خلالهم 3 إنتصارات وتعادل في 3 جولات ، وتلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وعليه 5 أهداف ، ويقوده فنيا أسامة نبيه .


وقد أحرز زد 6 أهداف سجلهم : رضا الويشي ونانا انطوي ومحمود القط ومحمد حمدي واسلام عبد الغني، واسلام الفار.


ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالأتي :

1- بورتو 13 نقطة
2- زد إف سي 12 نقطة
3- الداخلية 12 نقطة
4- بتروجت 11 نقطة
5- منتخب السويس 11 نقطة
6- سرس الليان 11 نقطة
7- المريخ 10 نقاط
8- النصر 8 نقاط
9- الزرقا 8 نقاط
10- النجوم 7 نقاط
11- الترسانة 7 نقاط
12- القناة 7 نقاط
13- ج شبين 7 نقاط
14- كوكاكولا 7 نقاط
15- طنطا 6 نقاط
16- السكة الحديد 4 نقاط

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