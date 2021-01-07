عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: اضطرابات واشنطن تنتهي مع تولي بايدن الرئاسة (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق


قال نعمان أبو عيسي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن أمريكا شهدت يوميًا تاريخيًا للحزب الديمقراطي، بعد فوز عضو في الحزب الديمقراطي في ولاية جوروجيا من أصل إفريقي، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" من أمريكا مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اختلافًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن.

وأشار نعمان أبو عيسي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي إلى أن ما يحدث حاليًا من أمريكا من اضطرابات تنتهي مع تولي الرئيس بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع نعمان أبو عيسي، أن هناك أصواتًا في الحزب الديمقراطي تصف ما يحدث من جانب ترامب بمخالفة الدستور، ويجب أن تتم محاسبته على ما يحدث في الولايات المتحدة بعد دعوات للتظاهر في واشنطن.

وأكد أن المؤسسات الأمريكية سوف ترمم نفسها بعد نهاية فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن ترامب ظهر في الستريب الأخير يحاول تزوير الانتخابات الرئاسية.

واستطرد نعمان أبو عيسي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن ترامب لم يحترم المؤسسات الأمريكية طوال سنوات حكمه، مؤكدا أن بايدن سيحاول تنشيط الاقتصاد الأمريكي بعد تأثره بأزمة فيروس كورونا.


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