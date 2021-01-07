رئيس جامعة الفيوم ينفى أصابته بكورونا ويطالب وسائل الاعلام بتحرى الدقة عند النشر

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صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن الأخبار التي تم تداولها على أحد المواقع الاخبارية اليوم بشأن أصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد ١٩)، ليس له أي أساس من الصحة.



و أكد الدكتور أحمد جابر شديد بانه بخير وبصحة جيدة، وأزاول عملى فى الجامعة يوميا بأنتظام، ولا أعرف من أين أتى الموقع الذى نشر خبر غير صحيح عن أصابتى بفيروس كورونا بهذا الخبر الغير صحيح.



كما تهيب جامعة الفيوم بكافة الصحفيين والإعلاميين الشرفاء تحري الدقة عند نشر الأخبار والتأكد من صحتها، تحقيقًا للهدف الأسمى من مهنة الصحافة وهو نشر الحقائق ومحاربة الشائعات.



وأضاف بأن أصابته كانت فى شهر يونيو 2020، وتم علاجه وشفى من تماما وأستأنف عمله بسلامة الله.



أضاف رئيس جامعة الفيوم بأنه استنادا لقرارات مجلس الوزراء المصري، والاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات والذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بجامعة الفيوم، فقد تقرر تخفيض أعداد العاملين بإدارات الجامعة المختلفة وكلياتها والمراكز والوحدات التابعة لها بنسبة 50%.



وأضاف شديد أنه تم البدأ بتطبيق نظام التناوب في العمل اعتبارا من يوم السبت الماضى الموافق 202112، على أن بدأت المجموعة الأولى بالمناوبة في الفترة من يوم السبت الموافق 202112 وحتى يوم الخميس الموافق 202117، وتبدأ المجموعة الثانية بالمناوبة في الفترة من يوم السبت الموافق 202119 وحتى يوم الخميس 2021114.



من جانب أخر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، برقية تهنئة إلى نيافة الأنبا ابرأم مطران الفيوم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد جاء فيها: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة الفيوم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا المولى عز وجل لسيادتكم وافر الصحة ودوام العافية ولشعب مصر مزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

