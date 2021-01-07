أبو طالب العيسوي : تأهل الإسماعيلي ينهي الأزمات

الخميس 07/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
صرح أبوطالب العيسوي المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي أن فريقه قادر على التأهل لنهائي كأس الملك محمد السادس للأندية.


ودخل العيسوي في نوبة بكاء خلال مقطع فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية للدراويش عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أثناء توجه الفريق للقاهرة قبل السفر للدار البيضاء.


وقال العيسوي أن جميع المشاكل التي يعيش فيها الدراويش من الممكن أن تنتهي بمجرد تحقيق نتيجة إيجابية في المغرب والتأهل للنهائي.


واتخذ الجهاز الفني، قرارًا بمنع التصريحات الإعلامية للاعبي الفريق، بعد الوصول للمغرب، لفرض حالة من التركيز على الفريق.


يُذكر أن الإسماعيلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعب إستاد الإسماعيلي وتكفيه نتيجة التعادل أو الفوز لتحقيق العبور للمشهد الختامي.

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