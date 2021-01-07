"القوى العاملة" تكشف تفاصيل إطلاق 14 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى (فيديو)

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كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، التفاصيل المتعلقة بإطلاق 14 وحدة متنقلة جديدة لتدريب الشباب بالقرى في إطار مبادرة "حياة كريمة".



وقال "سعفان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "تعاهدنا أمام الرئيس أن التدريب المهني سيكون له شأن كبير خلال هذه المرحلة وبدأنا بالوحدات المتنقلة الموزعة على 13 محافظة تحمل 3 ورش".



وأضاف "التدريب المهني سيكون له شأن جديد خلال الفترة القادمة، وهناك 13 وحدة تدريب موزعة على 13 محافظة لتأهيل الشباب، كل وحدة تدريب متنقلة من الـ13 تكفي لتأهيل 40 متدرب"، مشيرًا إلى أنه سيتم تأهيل 2000 متدرب خلال المرحلة الأولى".



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محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 85 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 712 شابًا.



وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية بواقع مليون و242 ألفًا و500 جنيه لـ 2485 عاملا، وصرف منح للرعاية الصحية لـ 9 عمال آخرين بمبلغ 22 ألف جنيه.



تلقى الوزير تقريرًا بذلك من علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 232 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 104 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 126 منشأة انتهت بتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية.



وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيش دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 38 محضرًا للمنشآت المخالفة.