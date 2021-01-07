أستاذ مواد بشرية تكشف طريقة التخطيط للحياة مع بداية العام (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة منى شوقي، استشاري المواد البشرية، إن التخطيط للحياة أمر واجب مع بداية كل عام، معقبة: "ما ينفعش أبدأ العام الجديد بدون ما أعمل خطة لتحقيق أهدافي". 

وتابعت "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك ضرورة لوضع هدف روحاني، من خلال تحسين علاقة العبد بربه وحفظ جزء من القران الكريم، أو زيادة عمل الخير، وهناك ضرورة لإعداد خطة على الجانب الصحي، في ظل أزمة كورونا المستمرة حتى الان، من خلال العمل على تحسين الجهاز المناعي من خلال ممارسة الرياضية، والعمل على منع التدخين قد الإمكان. 

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لوضع خطة لتنمية المهارات الذاتية مثل تعلم لغة جديدة او تنمية مهارة معينة، وهذا الأمر ممكن من خلال التعلم أون لاين، وهناك ضرورة للجلوس مع العائلة قدر الإمكان، من أجل توطيد هذه العلاقة، والعمل على تنمية العلاقات الاجتماعية، وفي ظل أزمة كورونا من الممكن تنمية هذه العلاقات من خلال الهاتف، والعمل على التخطيط للعمل، وأعداد موازنة جيدة طبقًا لدخل الأسرة.

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