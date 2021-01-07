موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يلاقي فريق ليفربول منافسه مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاو لكرة القدم.





موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي





ويقام اللقاء الذي يجمع بين فريقي ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر يناير الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.





ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 33 نقطة، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.





يشار إلى أن فريق ليفربول لعب مباراة أكثر من فريق مانشستر يونايتد في البريميرليج، حيث يتبقى للأخير مباراة مؤجلة.





ويجري فريق ليفربول في الوقت الحالي تجهيزاته من أجل مواجهة نظيره أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، غدا الجمعة.



