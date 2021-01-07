موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الخميس 07/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يلاقي فريق ليفربول منافسه مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاو لكرة القدم.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويقام اللقاء الذي يجمع بين فريقي ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر يناير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 33 نقطة، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

يشار إلى أن فريق ليفربول لعب مباراة أكثر من فريق مانشستر يونايتد في البريميرليج، حيث يتبقى للأخير مباراة مؤجلة.

ويجري فريق ليفربول في الوقت الحالي تجهيزاته من أجل مواجهة نظيره أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، غدا الجمعة.

أخبار تهمك

كومان يتحدى الريال وأتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ ساعة و 22 دقيقة

ليس ساسي.. الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ أقل من ساعة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا في الدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

جماهير ليفربول تواصل الإنقلاب على صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

07:01 م

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

06:30 م

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى