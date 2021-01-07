"واتساب" يستعد لتطبيق التحديث الجديد إجباريًا

الخميس 07/يناير/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
عندما تفتح تطبيق واتساب للتواصل الفوري، تجد عبارة قصيرة في الأسفل هي: من فيسبوك.

وهذه العبارة موجودة في واجهة التطبيق منذ سنوات، بعدما استحوذت عليه شركة "فيسبوك" لكن هذه الجملة ستكون في غاية الأهمية بعد أسابيع قليلة.

وأفادت مواقع متخصصة بالتكنولوجيا بأن "واتساب" أجرى تحديثا تجريبيا على سياسة الخصوصية في التطبيق، سيجبر المستخدمين على مشاركة قدر كبير من بياناتهم مع فيسبوك.

وسيتم في البداية إبلاغ المستخدمين بالتغيير الجديد الذي طرأ على التطبيق، وسيطلب منهم قبول هذه السياسة الجديدة، التي ستخدل حيز التنفيذ في 8 فبراير المقبل.

وبعد ذلك التاريخ، سيكون عليك قبول التحديث الجديد حتى تتمكن من استخدام "واتساب"، وإلا لن تتمكن من استعماله.

ومن المعلومات التي ستطلب من المستخدم: رقم هاتفك ومعلومات عن جهاز الهاتف المحمول وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك وغيرها من المعلومات.

وتعد هذه الخطوة انقلاب في موقف فيسبوك، الذي استحوذ على تطبيق التواصل الفوري مقابل 19 مليار دولار عام 2014.

وكان عملاق مواقع التواصل الاجتماعي قد تعهد في ما مضى أن بيانات مستخدمي "واتساب" ستظل منفصلة عن بيانات الشركة الأم.

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