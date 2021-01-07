عالم أزهري يحدد حكم المصافحة والتعانق في زمن الكورونا (فيديو)

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قال الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لم يرد عن النبي محمد صل الله عليه وسلم، سوى في مرة أو مرتين أن قام بتقبيل أحدًا على كتفيه.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن الأصل في اللقاء هو المصافحة، وليس بالأحضان والعناق.



وأشار الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف إلى أنه يجب عدم المصافحة حال وجود وباء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



