المركز القومي للسينما ينتهي من تصوير فيلم العرائس "لما أكبر"

الخميس 07/يناير/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" عن الإنتهاء من تصوير فيلم العرائس "لما أكبر"، فكرة وسيناريو "خالد جمال" ، إخراج "سامح الشرقاوى".
 

تدور أحداث الفيلم حول تخبط أحلام الطفل في السن المبكر إلي أن يصل إلى هدفة و تؤكد فكرة الفيلم علي ضرورة الاهتمام بالدراسة. 
 

جدير بالذكر أن فيلم "لما أكبر" من إنتاج الإدارة العامة للإنتاج تحت إشراف المونترة "منار حسني" مدير عام الإنتاج ،تصميم عرائس وديكور "رامى صبحى" ،مدير تصوير " مينا مرزوق"، تحريك "رشا على"، مدير انتاج  "احمد رفاعى" ، مساعد مخرج "عمر فرج". 



ومن جانبة صرح "الباسوسي" أن هناك خطة عمل بالمركز لإنتاج عدة أفلام تخص الأطفال وذلك حرصآ علي عودة تلك النوعية من الأفلام علي الساحة السينمائية و لعودتها مرة أخرى للمشاركة بالمهرجانات الدولية، كما أضاف أنه من المقرر أن تخاطب  تلك الأفلام الأجيال الجديدة المواكبة لكل ما هو متطور و تكنولوجي.



يذكر أن المخرج "سامح الشرقاوى" وهو خريج معهد السينما قسم الرسوم المتحركة وحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى الرسوم المتحركة ويعد فيلم "لما اكبر"  ثالث تعاون مع المركز القومى للسينما بعد فيلم سالم وفيلم نقطة ومن اول السطر .

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