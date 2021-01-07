مانشستر يونايتد يستقطب نجم أتالانتا

الخميس 07/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الحصول على خدمات الإيفواري أمادو دويالو تراوري لاعب أتالانتا ليبدأ اللاعب بذلك مسيرته مع الشياطين الحمر.


وكان المان يونايتد قد حصل على توقيع اللاعب في الصيف الماضي مقابل إحدى وعشرين مليون يورو بالإضافة إلى عشرين مليون آخرين كمكافأت.


ونص البند وقتها على أن يبدأ اللاعب مسيرته مع كتيبة أولي جونار سولسكاير إعتباراً من يناير 2021 وهو ما اعلنه الفريق عبر موقعه الإلكتروني.

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