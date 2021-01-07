إصابة طفلة وشخص صدمهما سائق بسبب السرعة بشبرا

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أصيبت طفلة وشخص بإصابات بالغة، إثر حادث تصادم بالشارع الجديد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب السرعة الزائدة، جرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بإصابة طفلة وشخص، إثر حادث تصادم بسبب السرعة الزائدة بالشارع الجديد أمام محطة ترعة الشابورى، دائرة القسم.



جرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، حيث تبين أن السائق أصاب الطفلة وعندما حاول الأهالي الإمساك به حاول الهروب فاصطدم بشخص آخر أثناء الهرب.



جرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.