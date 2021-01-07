إصابة طفلة وشخص صدمهما سائق بسبب السرعة بشبرا

الخميس 07/يناير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أصيبت طفلة وشخص بإصابات بالغة، إثر حادث تصادم بالشارع الجديد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب السرعة الزائدة، جرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بإصابة طفلة وشخص، إثر حادث تصادم بسبب السرعة الزائدة بالشارع الجديد أمام محطة ترعة الشابورى، دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، حيث تبين أن السائق أصاب الطفلة وعندما حاول الأهالي الإمساك به حاول الهروب فاصطدم بشخص آخر أثناء الهرب.

جرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أخبار تهمك

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا في الدوري

منذ ساعة و 18 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ليس ساسي.. الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ ساعة و 17 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير ليفربول تواصل الإنقلاب على صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ يوم

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ ساعة الا ربع

كومان يتحدى الريال وأتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

06:30 م

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

07:01 م

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى