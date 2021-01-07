وزير الخارجية الأسبق: ما حدث في أمريكا غير مسبوق وخارج عن الأطر السياسية (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية غير مسبوق ولم نراه من قبل سواء في أمريكا أو أي مكان آخر، مشيرا إلى أن النظام الأمريكي يستطيع التعديل من نفسه سريعًا وينهي ما حدث فى أروقة الكونجرس الأمريكي نفسه.

وأضاف "العرابي"، خلال لقائه مع الإعلامي عماد الصديق، فى برنامج "بكل هدوء"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن دعوة الرئيس دونالد ترامب المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم وإنهاء كافة أشكال التظاهر خطوة مهمة ومنطقي، ويعتبر قرار مسئول وخطوة جيدة خاصة من رئيس أكبر دولة في العالم.

وأعرب وزير الخارجية الأسبق عن اندهاشه الشديد مما حدث واقتحام البهو للكونجرس الأمريكي والفوضى العارمة التي حدثت فى البهو للكونجرس الأمريكي، خاصة في مؤسسة تشريعية وبلد يعج بالديمقراطية ويعد أمر غريب وعجيب.

وأوضح أنه من المدهش سيطرة مجلس الديمقراطيين على الجمهوريين بشكل كبير، مشيرا إلى أن ما حدث فى الولايات المتحدة غريب وخارج عن الأطر السياسية المعروفة ولا يوجد ما أعلق عليه فى هذا الحدث الذي يحدث لأول مرة في تاريخ أمريكا.

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