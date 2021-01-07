رئيس محكمة الجنايات الأسبق يكشف الموقف القانوني في قضية قتل رجل لزوجته ببولاق

الخميس 07/يناير/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق المستشار محمود نصر، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الأسبق، على جريمة قتل رجل لزوجته المدرسة في الشارع ووقف بجوارها يشرب سيجارة، قائلا: "هناك نص في القانون آراه معيب وفى غير موضعه وهو أن نص القانون أباح للزوج حين يرى زوجته في وضع الزنا وقتلها وقتل من معها جعلت هذه الحادث جنحة".

وأضاف "نصر"، خلال لقائه مع الإعلامي عماد الصديق، في برنامج "بكل هدوء"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هذا النص أعطى شرعية للزوج أن يقتل زوجته وتصبح الحادثة جنحة وليست جنائية، مما أصبحت الثقافة التى تخرج للمواطنين أن الزوجة لو زنت تقتل فورا دون الرجوع إلى القانون، مطالبا بإلغاء هذا النص من القانون والذي لا يوجد في أي نص قانوني آخر في أي بلد.

وتابع: "هذا النص جعل المواطنين تستهين بجريمة القتل لأزواجهن تحت مسمى الزنا وتستهين بالعقاب أيضا"، مشيرا إلى أن جريمة قتل الرجل لزوجته فى الشارع هى جريمة بشعة للغاية وهى جريمة متكاملة الأركان ونية القتل موجودة، مشيرا إلى أن حدوث جريمة القتل فى الشارع لا يمكن إنكار نية سبق الإصرار والترصد وهو ما يحمل معنيين أولا ارتكاب الجريمة للإهانة أو الانتقام وعقوبتها الإعدام شنقًا.

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