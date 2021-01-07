برلماني: هناك استهتارغير مسبوق من المصريين بكورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائه من عدم وعي المصريين واستهتارهم بفيروس كورونا رغم تزايد الإصابة بالفيروس ولا بد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من هذه الجائحة، ولكن هناك استهتار غير مسبوق من المصريين بالفيروس وعدم الإدراك للموقف الصعب.

وأضاف "أبو العلا"، خلال لقائه مع الإعلامي عماد الصديق، في برنامج "بكل هدوء"، المذاع على قناة "الحدث اليوم'، أن العالم أجمع يعاني من فيرس كورونا، سواء أمريكا أو أوروبا، مشيرا إلى أن هناك اكثر من 60 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا فى بريطانيا في اليوم الواحد قائلا: "مصر رايحة على فين"، ولابد من اتخاذ كافة المصريين الاجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات بشكل يومي مع ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أنه مع زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، ومع تصاعد الحاجة للأكسجين في المنازل لبعض الأمراض المزمنة أصبح من الضرورة البحث عن آلية لتوفير الأكسجين بنسب أكبر تتماشى مع الاحتياجات اليومية، خصوصا فى هذه الفترة، موضحا أنه سبق وطالب الحكومة بوضع خطة لتوفير الأكسجين لجميع المستشفيات، وكذلك تأمين عمليات النقل وتحديدا للمستشفيات البعيدة عن مصانع إنتاج الأكسجين.

وشدد على أهمية التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياطى استراتيجى من الأكسجين، سواء الغازي أو السائل، لا سيما وأن اجتماع الرئيس الأخير بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، ووزيرة الصحة تم التأكيد على ضرورة توفير أجهزة مركزات الأكسجين، والتى يمكنها استخلاص الأكسجين من الهواء الجوي.

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