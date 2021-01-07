وزير الخارجية الأسبق عن المصالحة مع قطر: سجل الدوحة ما زال ملبدًا بالمشكلات

الخميس 07/يناير/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الملف القطري والمصالحة مع مصر يحتاج وقتا طويلا ليتحللوا من التشابك الذى ورطوا أنفسهم فيه على مدار السنوات الماضية، وطريق قطر ما زال طويلًا، مشيرا إلى أن توقيع مصر على الاتفاقية لا يمثل أي مشكلة.

وأضاف "العرابي"، خلال لقائه مع الإعلامي عماد الصديق، في برنامج "بكل هدوء"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن قرارات فتح الحدود بين السعودية وقطر بعد 4 سنوات من الإغلاق لا تعني فتح جميع الدول المكافحة للإرهاب المجال الجوي للطائرات القطرية، مشيرا إلى أن سجل قطر ما زال ملبدا بالكامل بالمشكلات، وبالتالي ربما تكون هذه القرارات خطوة أولى فى طريق طويل تدعمه الأفعال من الجانب القطري، وتجنب ما تم الوصول إليه من تردي الأوضاع.

وتابع: "قطر نالت ما تريده، ووقفت أمام الرباعي العربي لمدة 4 أعوام، وبالتالي لابد من رصد المواقف القطرية من الآن فصاعدًا ونرى قطر ماذا ستفعل خاصة وان سجل قطر ملبد بأنواع كثيرة تدعم فيها الإرهاب خلال سنوات طويلة وتعاملها بازدواجية مع الجميع، حيث أنها تتعامل مع حماس وفي نفس الوقت مع اسرائيل أو حزب الله وإسرائيل وتعاملات غريبة الشأن.

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