عالم أزهري: التواصل مع الأهل عبر مواقع التواصل يؤجر عليه المسلم (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن السؤال والتواصل مع الأهل والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يؤجر عليها المسلم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن تبسم المسلم في وجه أخيه يؤجر عليه.

وأشار الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن المعانقة والأحضان عند المقابلة بين الأهل والصدقاء ليست من السنة النبوية، والسنة هي فقط المصافحة، موضحا أنه حال وجود وباء فلا داعي للمصافحة.

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