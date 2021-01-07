موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

الخميس 07/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يجهز الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم غداً الجمعة.


ومن المُنتظر أن يدفع موسيماني بالكونجولي والتر بواليا أساسياً في موقعة الغد وذلك بعد ان خاض التدريبات الأخيرة وظهر فيها بمستوى مميز.


ودخل بواليا لاعب الجونة السابق في قائمة الأهلي التي تستعد لخوض غمار المباراة حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والنقاط الثلاثة بعد التعثر الأخير أمام دجلة سلبياً بدون أهداف.

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