تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا في الدوري





ويلتقي الأهلي مع سيراميكا غدا الجمعة على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.





ومن المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من:





في حراسة المرمى: محمد الشناوي





في خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - سعد سمير - أحمد رمضان بيكهام





في خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - أليو ديانج





في خط الوسط الهجومي: محمود كهربا - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان





في خط الهجوم: محمد شريف

استقر الجهاز الفني للفريق الألو لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة.