نيابة ملوي تباشر التحقيق في واقةه تسمم أسفرت عن مصرع طفل وإصابة 4 آخرين

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تباشر نيابة بندر ملوي تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، التحقيق في واقعه تسمم أسرة كاملة أسفر على وفاه طفل وإصابة 4 آخرين داخل مدينة ملوي.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى ملوي المركزي، بوصول طفل جثة هامدة وإصابة 4 أشخاص من أسرته بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام منزلية.



انتقل على الفور العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي وقوة أمنية وعربات الإسعاف.



وتبين وفاة مروان. م. م ١١ سنه طالب، وإصابة كل من هبة. م. ر ٤٠ سنه وزوجها محمد. م. م ٤٥ سنه والطفلين آدم ٩ سنوات ويوسف ١٢ سنه مقيمون بحي جنوب بمدينة ملوي.



وفي سياق متصل، أصيب 5 أشخاص، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب ميكروباص شمالي المنيا، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بكوبري البيهو.



حيث تلقي مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط يفيد بوقوع حادث إنقلاب ميكروباص بكوبري البيهو بسمالوط، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.



على الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 5 أشخاص إثر الحادث، تم نقل المصابين إلى مستشفي قلوصنا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بكوبري البيهو.



وعلي جانب آخر، أصيب 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل جنوبي محافظة المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.



تلقي مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل جنوب قرية المعصرة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب المحافظة.



وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 6 أشخاص إثر الحادث ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات، تم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى ديرمواس.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى.





